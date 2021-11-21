Путин назвал количество привившихся вакциной «Спутник V» в России и мире

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что более 50 миллионов россиян привились вакциной «Спутник V». В других странах, по словам российского лидера, этот показатель приближается к 120 миллионам человек.

Такие данные привел глава РФ на встрече с замдиректора НИЦ имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«Сейчас уже и в России свыше 50 миллионов получили эту вакцину. В тех странах, которые ее признали и применяют, свыше 100 миллионов», - рассказал Путин, отметив, что «это большой материал для анализа» эффективности прививки.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. По рекомендации специалистов, глава государства выбрал препарат «Спутник Лайт».

Кроме того, Денис Логунов на встрече с Путиным рассказал о том, что эффективность вакцинации от коронавируса неизбежно снижается, примерно через 6-8 месяцев после первого введения препарата.

По словам специалиста, в данном случае ревакцинация поможет повысить уровень эффективности вакцины.