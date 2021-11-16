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В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления этанолом

Виктория Ивашечкина
16:07 16.11.2021
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Минздраве Татарстана сообщили, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления этанолом.

Как уточнили в ведомстве, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь продолжают бороться врачи.

«Одиннадцать человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7», - рассказали в Минздраве.

При этом в РИА Новости сообщили, что пострадавшие - 1999-2000 годов рождения. «Звезде» в пресс-службе Минздрава Татарстана данную информацию не подтвердили.

На данный момент уточняется причина заражения людей.

В октябре шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области. По данным СМИ, трое отравившихся в итоге умерли.

При этом уточнялось, что инцидент, о котором идет речь, произошел еще в конце сентября. Случаи отравления суррогатным алкоголем подтвердили и региональные власти.

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