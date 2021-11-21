Прокуратура проверит информацию о драке подростков в Подмосковье

Прокуратура Московской области проводит проверку после появления информации о драке подростков в Пушкино. Ранее стало известно о потасовке, случившейся еще 13 ноября.

Двое молодых людей избили 17-летнего подростка, а видео инцидента было распространено в социальных сетях. Согласно показанным кадрам, в драке участвовали более десяти человек. Пока одни били ногами потерпевшего, другие вели съемку на телефоны.

«Прокуратура проводит поверку в связи с инцидентом с участием группы несовершеннолетних в Пушкино... Ход процессуальной проверки поставлен в прокуратуре на контроль», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Свою проверку случившегося организовал и Следственный комитет. Его председатель Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки и ее результатах.