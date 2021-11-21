СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье

Следственный комитет организовал проверку после появления в социальных сетях информации о драке между подростками в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В социальных сетях была опубликована информация о драке между несовершеннолетними в Московской области. Отмечается, что 13 ноября 2021 года в Пушкине двое молодых людей нанесли телесные повреждения 17-летнему подростку», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.

Согласно видео из соцсетей, в потасовке участвовали около 10 подростков. Одного из них повалили на землю и били, другие - снимали все на смартфоны.