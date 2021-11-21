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СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье

Иван Линдеманн
02:17 21.11.2021
Также уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.
СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Следственный комитет организовал проверку после появления в социальных сетях информации о драке между подростками в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В социальных сетях была опубликована информация о драке между несовершеннолетними в Московской области. Отмечается, что 13 ноября 2021 года в Пушкине двое молодых людей нанесли  телесные повреждения 17-летнему подростку», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.

Согласно видео из соцсетей, в потасовке участвовали около 10 подростков. Одного из них повалили на землю и били, другие - снимали все на смартфоны.

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