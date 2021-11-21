Наталия Орейро рассказала о вакцинации «Спутником V»

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро, месяц назад ставшая гражданкой Российской Федерации, вакцинировалась препаратом «Спутник V». Об этом 44-летняя артистка призналась в интервью российским журналистами. Орейро заявила, что не планирует прививаться другими препаратами в дальнейшем.

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V"... Вакцинировалась двумя дозами "Спутника". Очень хорошо», - рассказала Орейро в эфире НТВ.

Приказ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро подписал президент Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась в российском посольстве в Буэнос-Айресе. Певица прочла присягу на русском и испанском языках.