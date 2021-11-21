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В МИД раскрыли детали подготовки встречи Путина и Байдена

Виктория Ивашечкина
15:51 21.11.2021
Ранее в Кремле сообщили, что встреча лидеров стран возможна в режиме онлайн до конца года.
В МИД раскрыли детали подготовки встречи Путина и Байдена
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что ведомство занимается основательной подготовкой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», - подчеркнул Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Замглавы дипведомства отметил что, «повестка дня огромна»

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ситуация на Украине и отношения с НАТО станут главными темами обсуждения во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Представитель Кремля предположил, что переговоры лидеров стран возможны в режиме онлайн до конца года.

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