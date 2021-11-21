В МИД раскрыли детали подготовки встречи Путина и Байдена

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что ведомство занимается основательной подготовкой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», - подчеркнул Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Замглавы дипведомства отметил что, «повестка дня огромна»

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ситуация на Украине и отношения с НАТО станут главными темами обсуждения во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Представитель Кремля предположил, что переговоры лидеров стран возможны в режиме онлайн до конца года.