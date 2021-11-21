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В МИД России объяснили публикацию переписки Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции

Ян Брацкий
14:56 21.11.2021
Часть служебной переписки Сергея Лаврова с Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована 17 ноября.
В МИД России объяснили публикацию переписки Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Германия и Франция искажают позицию официальной Москвы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Этим объясняется решение опубликовать переписку главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из этих стран. Об этом рассказали замглавы ведомства Сергей Рябков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», - сказал Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь, Мария Захарова отметила, что Сергей Лавров неоднократно обращал на это внимание своих западных коллег.

«Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо - они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое, уже непредвзятое мнение», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее МИД России опубликовал часть служебной переписки Сергея Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. На Смоленской площади объяснили этот шаг стремлением прекратить дальнейшие спекуляции.

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