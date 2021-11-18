Лавров заявил, что публикация его переписки демонстрирует саботаж Киевом Минска-2

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что публикация его переписки с коллегами из ФРГ и Франции достаточно красноречиво демонстрирует саботаж Киевом Минска-2.

«Что касается опубликованной переписки, она достаточно красноречиво излагает суть вопроса, не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей», - заявил журналистам в четверг глава дипведомства по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России.

Накануне российский МИД опубликовал фрагмент переписки главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. На Смоленской площади объяснили это попытками исказить позицию официальной Москвы по встрече в «нормандском формате».

В опубликованном письме Сергей Лавров особо подчеркивает важность продолжения совместных посреднических усилий России, Германии и Франции по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.