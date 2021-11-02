Любимов поделился воспоминаниями о работе с Кирилловым

Журналист Александр Любимов поделился со «Звездой» воспоминаниями о работе с народным артистом СССР Игорем Кирилловым. Церемония прощания с легендарным диктором пройдет сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Сначала он вел у нас рубрику про книги. Несправедливо, что тогда так вот убрали. Он же просто руководитель дикторов, это же не политика. Мне кажется, мы тогда очень сроднились поколенчески на этом понимании, что есть преемственность, есть общая цель», - рассказал Любимов.

О смерти Кириллова стало известно в субботу, 30 октября. По словам его коллеги Анны Шатиловой, он умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Кириллов был ведущим программы «Время» на протяжении 20 лет, а также вел Парады Победы на Красной площади.

Президент России Владимир Путин направил родным и близким народного артиста телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной телеведущего. Глава государства отметил, что Кириллов был «патриархом отечественного телевидения».