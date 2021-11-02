Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Любимов поделился воспоминаниями о работе с Кирилловым

Анна Назайкина
11:33 02.11.2021
Ранее его коллега Анна Шатилова утверждала, что телеведущий умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Журналист Александр Любимов поделился со «Звездой» воспоминаниями о работе с народным артистом СССР Игорем Кирилловым. Церемония прощания с легендарным диктором пройдет сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Сначала он вел у нас рубрику про книги. Несправедливо, что тогда так вот убрали. Он же просто руководитель дикторов, это же не политика. Мне кажется, мы тогда очень сроднились поколенчески на этом понимании, что есть преемственность, есть общая цель», - рассказал Любимов.

О смерти Кириллова стало известно в субботу, 30 октября. По словам его коллеги Анны Шатиловой, он умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Кириллов был ведущим программы «Время» на протяжении 20 лет, а также вел Парады Победы на Красной площади.

Президент России Владимир Путин направил родным и близким народного артиста телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной телеведущего. Глава государства отметил, что Кириллов был «патриархом отечественного телевидения».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:33 В стране и мире
Видео
Любимов поделился воспоминаниями о работе с Кирилловым
11:14 В стране и мире
Видео
Вильфанд назвал туман в Москве «радиационным»
08:21 В стране и мире
Власти Египта попросили провести проверки после отравления россиян в Хургаде
02:10 В стране и мире
Назван объект, с которым в октябре столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море
00:36 В стране и мире
В Минздраве оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 в России
Популярное
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.