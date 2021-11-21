За сутки в России от COVID-19 скончались 1252 человека
Вчера этот показатель достигал максимального значения – 1254 человека.
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За прошедшие сутки в России скончались 1252 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции составило 264 095 человек. Об этом 21 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
«За последние сутки подтверждено 1 252 смерти... За весь период по России умерло 264 095 человека», – написано в сообщении.
По данным оперштаба, наибольшее за сутки число летальных исходов вновь зарегистрировано в Москве, где скончались 97 пациентов с коронавирусом, второе место остается за Санкт-Петербургом, где умерли 74 человека.
Накануне суточный показатель смертности от COVID-19 в России достигал 1 254. Такое количество скончавшихся фиксировалось два дня подряд.