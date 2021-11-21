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За сутки в России от COVID-19 скончались 1252 человека

Майя Мусиенко
12:00 21.11.2021
Вчера этот показатель достигал максимального значения – 1254 человека.
За сутки в России от COVID-19 скончались 1252 человека
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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За прошедшие сутки в России скончались 1252 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции составило 264 095 человек. Об этом 21 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки подтверждено 1 252 смерти... За весь период по России умерло 264 095 человека», – написано в сообщении.

По данным оперштаба, наибольшее за сутки число летальных исходов вновь зарегистрировано в Москве, где скончались 97 пациентов с коронавирусом, второе место остается за Санкт-Петербургом, где умерли 74 человека.

Накануне суточный показатель смертности от COVID-19 в России достигал 1 254. Такое количество скончавшихся фиксировалось два дня подряд.

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