За сутки в России скончались 1254 пациента с COVID-19

В России за сутки зафиксированы 1 254 случая смерти среди пациентов с коронавирусом. В общей сложности количество жертв эпидемии достигло 262 843 человек. Об этом 20 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки подтверждено 1 254 смертей... За весь период по России умерло 262 843 человека», – значится в сообщении.

По данным оперштаба наибольшее число летальных исходов за сутки зарегистрировано в Москве, где умерли 93 пациента с COVID-19. Следом за столицей идет Санкт-Петербург, там скончались 75 человек, Краснодарский край – 72, Московская область – 61 и Нижегородская область – 40.

Накануне в России был зафиксирован третий подряд антирекорд по смертности среди пациентов с коронавирусом за сутки. За последние 24 часа этот показатель не изменился, вчера от инфекции также скончались 1 254 человека.