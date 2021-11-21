На Украину прибыло первое судно с углем из США

На Украину прибыло судно с первой партией угля из США. Об этом сообщается на сайте «ДТЭК Энерго».

«Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн», - говорится на сайте компании.

Первая партия угля, как отмечается, предназначена для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго».

Всего на Украину прибудет семь судовых партий с углем, из них пять поставок из США и две поставки из Колумбии. Суммарный объем составит 470 тысяч тонн.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС становится все хуже: на складах находится почти в четыре раза меньше сырья, чем необходимо. При этом отмечалось, что на некоторых ТЭС данного вида топлива осталось не более чем на несколько дней.