На Украине остановили работу теплоэлектростанции из-за нехватки угля

На Украине из-за нехватки угля остановили работу теплоэлектростанции (ТЭС), расположенной в поселке Николаевка недалеко от Славянска. Это следует из данных, опубликованных компанией «Укрэнерго».

«По состоянию на 10:30 субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля», - сказано в сообщении, размещенном на сайте компании.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС становится все хуже: на складах находится почти в четыре раза меньше сырья, чем необходимо. При этом отмечалось, что на некоторых ТЭС данного вида топлива осталось не более чем на несколько дней.

В минувшую среду в Федерации работодателей Украины заявили, что в стране сложилась катастрофическая ситуация на рынках энергетических ресурсов. В сообщении на сайте организации отмечалось, что в случае отсутствия шагов со стороны власти для исправления ситуации неизбежны сокращения на предприятиях, закрытие компаний и остановка производства, миграция трудоспособного населения за пределы государства.