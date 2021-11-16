На работу, прогулку и в магазин: какие ограничения для непривитых от COVID-19 ввели в Австрии

Полный локдаун для непривитых от коронавируса граждан старше 12 лет ввели в Австрии. С понедельника, 15 ноября, из дома они могут выйти только на работу или прогулку, а также за продуктами и лекарствами. Всё остальное - под замком ближайшие 10 дней. Мера коснулась порядка двух миллионов человек.

На улицы австрийских Инсбрука и Зальцбурга накануне начала локдауна вышли тысячи протестующих. Митингуют в основном те, кому с покидать дома без крайней необходимости запрещено.

Уровень вакцинации правительство Австрии называет «позорно низким». При этом число зараженных растет. В минувшую субботу в стране выявили более 13 тысяч новых случаев. Это - максимум за всю пандемию. Власти поясняют, что локдаун в таких условиях мера крайняя, но необходимая.

«К счастью, заболеваемость вакцинированных людей снижается. В это время заболеваемость среди непривитых продолжает расти в геометрической прогрессии. Должен сказать совершенно откровенно, что мы не относимся к этому шагу легкомысленно, но, к сожалению, он необходим. При таком уровне вакцинации нам не удастся справиться с пандемией, мы застрянем в порочном круге», - заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

Непривитым разрешено выходить из дома только за продуктами или лекарствами, на работу и на прогулку. Многие не могут покинуть пределов своего района.

«Общество по разному реагирует на эти нововведения, то есть вчера, в воскресенье, прошла демонстрация, на которой перед зданием канцлера собралось несколько тысяч человек. С сегодняшнего дня, понятно, они уже собираться не могут, потому что все сборы для непривитых запрещены», - рассказала жительница Вены Лариса Юркевич.

Такой режим будет действовать 10 дней. За его соблюдением тщательно следит полиция.

«Ограничения для невакцинированных также распространяются на предприятия, которые продают товары, не относящиеся к категории первой необходимости, а также на предприятия общественного питания и спортивные площадки», - отметил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Многие жители поддерживают введение ограничений.

«Я считаю, что это правильное решение. Должна быть какая-то защита. Иначе пандемии не будет конца. Должны приниматься какие-то решения. Конечно, это сложно, нельзя просто запереть этих людей. Но я также не понимаю тех, кто не вакцинируется. И, к сожалению, приходится так реагировать, хотя это и не совсем правильно. Но я за. Нужно положить конец пандемии», - поделились мнением другая жительница австрийской столицы.

Чтобы положить конец пандемии, в Вене готовы начать вакцинировать детей старше пяти лет. Прививать их планируют препаратом BioNTech от Pfizer, рассказал на своей странице в Twitter бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

«Детям вводится уменьшенная доза - около трети взрослой дозы», - написал он.

Сам препарат таким образом применяется не по инструкции. Конечная ответственность ложится на врача, проводящего вакцинацию.

Сейчас вакцинировано около тысячи детей до 11 лет. Ежедневно планируют прививать порядка двухсот юных пациентов. Уровень вакцинации в Австрии на данный момент один из самых низких в Западной Европе - полностью привиты 65 процентов населения. Ограничения для невакцинированных продлятся до 24 ноября. Нарушителям режима грозят штрафы до полутора тысяч евро.