В Совфеде рассказали о наказании за нарушение тишины днем

Наказание за нарушение тишины не только в ночное, но и в дневное время может быть введено на региональном уровне. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ есть ответственность за нарушение тишины и покоя граждан только в ночные часы. Однако во многих субъектах Федерации уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время - где-то это выходные дни, где-то - отдельные часы, когда шуметь нельзя. Эта практика может расширяться на региональном уровне», - сообщила она.

Сенатор отметила, что ответственность за нарушение покоя граждан в дневное время в настоящий момент установлена в таких субъектах РФ, как Воронежская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Томская области. Также соответствующие нормы закреплены в Красноярском и Ставропольском краях, Республике Чувашия и Ханты-Мансийском автономном округе.

«Типичные санкции - административные штрафы для граждан от 500 до одной тысячи рублей, в ряде субъектов РФ достигают пяти тысяч рублей», - рассказала Рукавишникова.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству рассказала, что опасное вождение на дорогах также войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, за такую манеру езды будет назначен штраф.