Береговые комплексы Черноморского флота отточили искусство ракетных ударов в Крыму

Береговые комплексы Черноморского флота отточили искусство ракетной атаки в Крыму. Их расчеты провели плановые учения по уничтожению группы кораблей надводного противника в Черном море.

Дислоцированные на территории Крыма, комплексы «Бал» и «Бастион» совершили марш в позиционные районы. Прибыв туда, они приступили к инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Обнаружив надводные цели, расчеты идентифицировали их и взяли на сопровождение. После этого был отработан алгоритм нанесения синхронных ракетных ударов по корабельной группировке условного противника. Пуски были электронными.

Роль условных надводных целей выполняли корабли Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что президент России предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицелы систем обороны.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пункта, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Интервал пуска в залпе составляет не более трех секунд, а значит, весь боекомплект из 32 ракет четыре пусковые установки могут реализовать примерно за полторы минуты. Это обеспечивает срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

Входящие в состав комплекса транспортно-заряжающие машины позволяют оперативно подготовить пусковые установки к повторному залпу.

После воссоединения Крыма и России комплексы «Бал» и «Бастион» были развернуты на полуострове. Они неоднократно были задействованы в различных учениях, в том числе с боевыми стрельбами.