Врач предупредила о последствиях для здоровья осенних перепадов температур

Людям с хроническими заболеваниями в межсезонье следует внимательнее отнестись к своему организму, а здоровым нужно одеваться по погоде и поддерживать позитивный настрой. О том, как правильно вести себя в период перепадов температур и атмосферного давления, в разговоре со «Звездой» рассказала врач-терапевт, психолог Марина Астафьева.

По ее словам, больше других из-за переменчивой погоды страдают люди из группы риска, то есть те, у кого есть какие-либо хронические заболевания. Среди них, например, гипертоники, для которых изменения погодных условий чреваты спазмами сосудов, тромбозами и инсультами. Негативно перепады температур сказываются на астматиках, людях с хроническими ангинами, тонзиллитами и бронхитами.

«Единственное, что надо этим людям сделать, - немножко помочь себе... Необходимо принимать лекарства. Очень аккуратно, скрупулезно, не забывать об этих лекарствах, делать себе всевозможные напоминалочки... Обязательно нужно посетить ваших лечащих докторов. Мы всегда призываем в осенне-весенний период, именно когда бывают эти перепады температур и атмосферные, ходить на профосмотр... Для того чтобы сдать анализы какие-то, пройти тренинги какие-то и для себя понять, насколько серьезно в данный момент ваше заболевание, откорректировать ваши препараты, может, даже на будущее какие-то препараты выпишут доктора», - пояснила Астафьева.

Здоровым же людям в межсезонье врач посоветовала одеваться по погоде. В частности, не нужно пытаться надеть на себя самые теплые вещи и по несколько сразу.

«Достаточно два слоя, но они должны быть хорошо продуманы. То есть нижний слой - мы всегда рекомендуем что-то хлопковое, которое будет приятно телу, которое будет впитывать пот. И обязательно сверху надевается уже какая-то на синтепоне, непромокаемая одежда, которая будет защищать ваше тело и от ветра, и от влаги», - отметила собеседница.

Астафьева добавила, что едва ли не самое важное - сохранять позитивный настрой при любой погоде и вне зависимости от ситуации в мире, которая, в частности, нагнетается пандемией.

«Мы становимся раздражительными. Нашей иммунной системе помимо того, чтобы нас оградить от этих перепадов температурных, надо еще и за нашим настроением следить. Надо помочь себе, надо смотреть, так сказать, все-таки позитивно», - заключила доктор.

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