В ГД предложили сделать проезд для детей до 16 лет бесплатным

Комитет Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей намерен разработать новый законопроект, который предусматривает бесплатный проезд на общественном транспорте для детей до 16 лет. Об этом сообщила депутат и глава комитета Нина Останина.

Сейчас по закону такая возможность есть только у детей младше семи лет. Однако высаживать несовершеннолетних до 16 лет без сопровождения взрослых запрещено, даже если они не оплатили проезд.

Депутат отметила, что законопроект, в котором предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для детей, был предложен бывшим парламентарием Максимом Зайцевым в мае этого года, но не одобрен российским правительством.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами», — объяснила Останина в разговоре с РИА Новостями.

По словам глава комитета ГД, в настоящее время вопросы детского проезда в общественном транспорте самостоятельно решают власти регионов. Одни дают отдельные распоряжения, другие – вводят социальные карты. Авторы инициативы призывают закрепить единый подход к решению этой проблемы.

Останина выразила уверенность в том, что с информацией, которую депутаты собираются обобщить и повторно представить на рассмотрение кабмина, им помогут губернаторы.

Ранее сообщалось, что поправки по МРОТ и прожиточному минимуму будут рассмотрены Госдумой уже в этом месяце.