В Госдуме рассмотрят поправки по МРОТ и прожиточному минимуму до 24 ноября

Поправки по МРОТ и прожиточному минимуму, о которых говорил сегодня президент России Владимир Путин, будут рассмотрены Госдумой уже в этом месяце. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отмечает агентство со ссылкой на слова депутата Государственной думы и председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, поправки будут рассмотрены ко второму чтению бюджета. Это должно произойти до 24 ноября.

Ранее стало известно, что положенные россиянам социальные выплаты в следующем году вырастут на фоне индексации прожиточного минимума и МРОТ. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства по экономическим вопросам. Глава государства предложил индексировать прожиточный минимум и МРОТ до 12 654 и 13 890 рублей соответственно.