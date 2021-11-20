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Автобус в кювете: опубликованы кадры с места ДТП под Нижним Новгородом

Роман Захаров
09:47 20.11.2021
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. По данным ГИБДД, инцидент произошел из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
© Видео: ГИБДД © Фото: ГИБДД
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Пассажирский автобус, перевозивший 34 человека, попал в ДТП под Нижним Новгородом. В результате инцидента травмы получили 14 граждан.

«Сегодня, 20 ноября, на 333 километре автодороги Нижний Новгород - Иваново в условиях снежной метели водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание в правый кювет по ходу своего движения по направлению в город Иваново. В автобусе находились 34 пассажира, 14 человек пострадало. На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции», - рассказал начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Азовцев.

ГИБДД опубликовало кадры последствий аварии. На записи видно, что в кювете лежит перевернутое на бок пассажирское транспортное средство. На месте ДТП при этом находится большое количество сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на 265-ом километре автодороги Красноярск-Енисейск грузопассажирский автомобиль марки «Газель» столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде. В результате инцидента тогда погибли пять человек, еще двое были доставлены в больницу.

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