Автобус в кювете: опубликованы кадры с места ДТП под Нижним Новгородом

Пассажирский автобус, перевозивший 34 человека, попал в ДТП под Нижним Новгородом. В результате инцидента травмы получили 14 граждан.

«Сегодня, 20 ноября, на 333 километре автодороги Нижний Новгород - Иваново в условиях снежной метели водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание в правый кювет по ходу своего движения по направлению в город Иваново. В автобусе находились 34 пассажира, 14 человек пострадало. На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции», - рассказал начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Азовцев.

ГИБДД опубликовало кадры последствий аварии. На записи видно, что в кювете лежит перевернутое на бок пассажирское транспортное средство. На месте ДТП при этом находится большое количество сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на 265-ом километре автодороги Красноярск-Енисейск грузопассажирский автомобиль марки «Газель» столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде. В результате инцидента тогда погибли пять человек, еще двое были доставлены в больницу.