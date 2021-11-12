Пять человек погибли при столкновении тепловоза и «Газели» в Красноярском крае

По сообщению ГУ МВД России по Красноярскому краю, на 265-ом километре автодороги Красноярск-Енисейск в 20 часов 30 минут грузопассажирский автомобиль марки «Газель» столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде. Погибли пять человек, еще двое ранены и госпитализированы в больницу.

Переезд находится в нежилой промышленной зоне и регулируется светофорным объектом. На место выехала специальная оперативная группа полиции и руководство ГАИ для установления всех обстоятельств происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в дорожно-транспортном происшествии в Воронежской области при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек, среди которых один ребенок и четверо взрослых.