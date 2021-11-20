Представители Хлебниковой призвали СМИ «не напрыгивать как стервятники» на новость о пожаре

Представители Марины Хлебниковой призвали журналистов «не напрыгивать как стервятники» на новость о пожаре, в котором пострадала артистка.

«Призываем вас отнестись к этому с "холодной головой", ведь все сейчас захотят заработать и пропиариться на этой истории любыми методами. Дождитесь официальной информации от Марины, и пожелайте ей скорее пойти на поправку!», - отмечает команда певицы в ее официальном аккаунте в Instagram.

В сообщении также говорится, что в ближайшее время в СМИ могут появиться различные версии случившегося, вырванные из контекста цитаты, и сообщения от якобы очевидцев. Чтобы этого избежать, команда исполнительницы рекомендует отправлять всем «сплетникам» вышеописанный пост в социальной сети.

Накануне в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Его точные причины пока неизвестны, но в экстренных службах считают, что очаг находился в спальне. Артистку госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.