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Представители Хлебниковой призвали СМИ «не напрыгивать как стервятники» на новость о пожаре

Роман Захаров
08:35 20.11.2021
Команда исполнительницы предупредила о возможном появлении в СМИ недостоверной информации о случившемся.
Представители Хлебниковой призвали СМИ «не напрыгивать как стервятники» на новость о пожаре
© Фото: Gennadii Usoev, RussianLook, globallookpress
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Представители Марины Хлебниковой призвали журналистов «не напрыгивать как стервятники» на новость о пожаре, в котором пострадала артистка.

«Призываем вас отнестись к этому с "холодной головой", ведь все сейчас захотят заработать и пропиариться на этой истории любыми методами. Дождитесь официальной информации от Марины, и пожелайте ей скорее пойти на поправку!», - отмечает команда певицы в ее официальном аккаунте в Instagram.

В сообщении также говорится, что в ближайшее время в СМИ могут появиться различные версии случившегося, вырванные из контекста цитаты, и сообщения от якобы очевидцев. Чтобы этого избежать, команда исполнительницы рекомендует отправлять всем «сплетникам» вышеописанный пост в социальной сети.

Накануне в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Его точные причины пока неизвестны, но в экстренных службах считают, что очаг находился в спальне. Артистку госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ. 

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