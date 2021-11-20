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В Минздраве уточнили количество пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Майя Мусиенко
08:18 20.11.2021
Инцидент произошел в районе шести утра на трассе Р-152 Ростов-Нижний Новгород.
В Минздраве уточнили количество пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области
© Фото: strnov, Вконтакте
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В результате ДТП с автобусом в Нижегородской области 13 человек получили травмы различной тяжести. Об этом в субботу сообщили в региональном Минздраве.

Авария произошла в 6.03 в субботу на трассе Р-152 Ростов-Нижний Новгород. Двухэтажный автобус с 35 пассажирами, съехал на обочину и опрокинулся. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

«В результате ДТП с участием автобуса в Балахнинском районе 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, погибших нет. Всего в салоне находилось 35 пассажиров, детей среди них нет. Пострадавшие осматриваются на месте бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахнинской ЦРБ», – рассказали в ведомстве.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Пассажиры, которые не пострадали, ждут резервного автобуса.

Ранее в Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с трассы в обрыв на горном перевале.

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