Микроавтобус с пассажирами слетел с перевала в Магаданской области

В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с трассы в обрыв на горном перевале. Об этом сообщили в прокуратуре Магаданской области.



ДТП произошло на перевале Дедушкина лысина в Хасынском районе.

«По предварительным данным на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части», - говорится в сообщении.

В сообщении отметили, что по словам очевидцев серьезных травм пассажиры и водитель не получили. Ход и результаты проверки прокурор области взял на личный контроль.

Ранее в Краснодарском крае вблизи города Горячий ключ произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В региональном МВД сообщили, что в результате аварии погибли два человека, пятеро пострадали.