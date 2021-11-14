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Микроавтобус с пассажирами слетел с перевала в Магаданской области

Кира Карон
09:01 14.11.2021
Очевидцы сообщили, что после ДТП водитель микроавтобуса поднялся на перевал и стал искать помощь.
Микроавтобус с пассажирами слетел с перевала в Магаданской области
© Фото: vesma.today, instagram
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В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с трассы в обрыв на горном перевале. Об этом сообщили в прокуратуре Магаданской области.

ДТП произошло на перевале Дедушкина лысина в Хасынском районе.

«По предварительным данным на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части», - говорится в сообщении.

В сообщении отметили, что по словам очевидцев серьезных травм пассажиры и водитель не получили. Ход и результаты проверки прокурор области взял на личный контроль.

Ранее в Краснодарском крае вблизи города Горячий ключ произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В региональном МВД сообщили, что в результате аварии погибли два человека, пятеро пострадали.

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