ВС США проводят учения с акцентом на готовность ядерных сил

В понедельник в США начались масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22, в них будет сделан акцент на готовность национальных ядерных сил. Об этом сообщает стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил страны.

«Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, дающие возможность для тренировок во всех районах миссии Командования с особым упором на готовность ядерных сил», – говорится в письменном заявлении STRATCOM.

В тексте сообщается, что в ходе учений будет проведена оценка способностей отдельных компонентов командования в области сдерживания и проведения совместных операций в случае возможной агрессии против США или кого-то из их союзников.

Кроме того, заявление гласит, что Global Thunder 22 будет основываться на опыте глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами в целях сдерживания, обнаружения и отражения стратегических атак.

Ранее стало известно, что шестой флот ВМС США, военно-морские ударные силы и силы поддержки НАТО начинают операции в Средиземном и Черном морях.