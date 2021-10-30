Шестой флот США и НАТО начинают операции в Средиземном и Черном морях

Шестой флот ВМС США, военно-морские ударные силы и силы поддержки НАТО начинают операции в Средиземном и Черном морях. Об этом сказано на сайте ВМС Америки. Отмечается, что штаб будет находиться на эсминце Mount Whitney.

«Mount Whitney и штабы на нем будут действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в Средиземном и Черном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Совместные действия и учения демонстрируют приверженность НАТО сохранению свободы судоходства в международных водах для всех стран», - сказано в заявлении.

Ранее ВМС США заявили об успехе вторых испытаний двигателя гиперзвуковой ракеты. Сообщается, что системы наступательного оружия обеспечат возможность точного нанесения ударов в сложных условиях.