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Трамп поддержал оправдательное решение по делу Риттенхауса

Иван Линдеманн
05:38 20.11.2021
Присяжные оправдали обвиняемого в двойном убийстве участника беспорядков в городе Кеноша в США летом прошлого года.
Трамп поддержал оправдательное решение по делу Риттенхауса
© Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Кайла Риттенхауса, в отношении которого было вынесено оправдательное решение суда по делу о двух убийствах в ходе беспорядков в 2020 году. Об этом пишет издание The Hill.

«Поздравляем Кайла Риттенхауса с тем, что он был признан невиновным по всем пунктам обвинения. Если это была не самооборона, то ничто не является самообороной», - цитирует издание заявление Трампа.

Ранее стало известно, что присяжные оправдали обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство 18-летнего участника беспорядков в городе Кеноша в США летом прошлого года.

Двадцать пятого августа он застрелил двух протестующих - 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хьюбера. Кроме того, он ранил 27-летнего Гейджа Гросскройца, которые, по словам Риттенхауса, преследовали его.

Линия защиты строилась на том, что действия юноши были строго в рамках самообороны. Для того, чтобы вынести решение, присяжным понадобилось более трех дней. Однако в итоге вердикт оказался оправдательным.

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