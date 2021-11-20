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В США оправдали застрелившего двух человек во время протестов BLM

Анна Касаткина
01:11 20.11.2021
Присяжные согласились с доводами защиты о том, что это была самооборона.
В США оправдали застрелившего двух человек во время протестов BLM
© Фото: Antioch Police Department, globallookpress
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Присяжные оправдали обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство 18-летнего участника беспорядков в городе Кеноша в США летом прошлого года. Адвокаты Кайла Риттенхауса и он сам настаивали, что его действия были в рамках самообороны.

Коллегия из 12 присяжных признала юношу невиновным в двух убийствах, покушении на убийство и по другим меняя тяжким обвинениям. На вынесение решения присяжным потребовалось более трех дней. Вердикт суда прокомментировал президент Соединенных Штатов Джо Байден, он заявил, что уважает его, сообщает BBC.

Инцидент произошел в августе прошлого года в Кеноше во время протестов с требованием расовой справедливости к чернокожим. Они начались после того, как полицейские тяжело ранили при аресте афроамериканца Джейкоба Блейка.

Риттенхаус, которому на тот момент было 17 лет, приехал в Висконсин из соседнего штата Иллинойс, чтобы, по его словам, помогать тушить пожары и оказывать первую помощь. С собой для защиты он взял полуавтоматическую винтовку AR-15 и патроны с цельнометаллической оболочкой.

Вечером 25 августа он застрелил двух протестующих - 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хьюбера, а также ранил 27-летнего Гейджа Гросскройца, которые, по словам юноши, преследовали его. Все мужчины, как и сам Риттенхаус, были белыми.

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