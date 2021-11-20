Погиб пилот: на авиабазе ВВС США произошла авария с участием двух самолетов

Один пилот погиб и двое пострадали в результате авиапроисшествия с участием двух учебно-тренировочных самолетов T-38C Talon на базе ВВС США Лафлин в штате Техас. Подробности произошедшего не разглашаются.

На военной базе Лафлин расположен один из трех центров подготовки американских пилотов. Известно, что инцидент произошел около 10 часов утра в пятницу, 19 ноября.

Один пилот погиб на месте, другого в критическом состоянии доставили санавиацией в военный медицинский центр, передает AirForceTimes со ссылкой на сообщение 47-го летного учебного крыла (47th Flying Training Wing). Третьего участника происшествия осмотрели врачи, он отпущен из медучреждения.

Ранее самолет ВВС США разбился после взлета с авиабазы Неллис, расположенной возле Лас-Вегаса, штат Невада.