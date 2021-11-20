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В МВД России сообщили о снижении преступности в 2021 году

Анна Касаткина
04:33 20.11.2021
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в стране замедлились темпы роста преступности с использованием IT-технологий.
В МВД России сообщили о снижении преступности в 2021 году
© Фото: Dmitry Golubovich globallookpress
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Статистка за последние десять месяцев показывает снижение преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«На 6,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 11,6% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сохраняется тенденция к снижению разбоев, число которых по сравнению с прошлым годом сократилось на 17,3%, грабежей - на 19,5%, краж - на 2,4%, в том числе квартирных - на 16,7%», - сообщила она.

В парках, скверах, на улицах и на площадях зафиксировано на 7,9% меньше преступлений чем год назад, отметила Волк. В частности, на 23,7% сократилось число грабежей, на 19% - разбойных нападений, на 4,9% - краж.

Кроме того, на 15,6% уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, на 8,2% - лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 9,8% - в состоянии наркотического опьянения.

Волк также рассказала, что в России замедлился рост злодеяний с использованием IT-технологий.

«Если в первом полугодии 2021 года число киберпреступлений увеличилось на 20,3%, то за десять месяцев текущего года - на 8,1%», - уточнила она.

Ранее в МВД сообщили о росте числа преступлений, совершаемых мигрантами.

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