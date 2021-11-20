Водитель «Газели» сбил женщину с двумя детьми в Новой Москве

Водитель «Газели» сбил женщину с двумя детьми четырех лет и девяти месяцев в Новой Москве. Младенец, который находился в коляске, погиб на месте. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Трагедия произошла на территории Николохованской деревни поселения Сосенское. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по делу переданы в Следственный комитет, прокуратура продолжит контролировать расследование уголовного дела.