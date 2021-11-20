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Российские космонавты оценили американский Crew Dragon

Иван Линдеманн
23:25 20.11.2021
Антон Шкаплеров выразил уверенность, что разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» будет не менее хорошим.
Российские космонавты оценили американский Crew Dragon
© Фото: SpaceX via Globallookpress
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Российским космонавтам понравился американский пилотируемый корабль Crew Dragon. Антон Шкаплеров назвал его надежным.

«Это новый корабль, новые технологии. Все там новое, красиво, интересно», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также он выразил уверенность, что разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» будет не менее хорошим.

Crew Dragon 12 ноября доставил на Международную космическую станцию троих астронавтов NASA и одного представителя Европейского космического агентства. Всего на МКС сейчас работают семь человек, в их числе россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

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