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Российские шахматистки выиграли командный чемпионат Европы

Виктория Ивашечкина
22:47 20.11.2021
В состав российской команды вошли: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.
Российские шахматистки выиграли командный чемпионат Европы
© Фото: Dr ML-Photo, Федерация Шахмат России
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Женская сборная РФ по шахматам одержала победу в матче восьмого тура командного чемпионата Европы, обыграв украинских шахматисток. Соревнования проходят в Словении.

Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу россиянок. Сборная выиграла восьмой матч подряд. Таким образом, россиянки обеспечили себе победу за тур до окончания чемпионата, сообщается на сайте Федерации шахмат России. 

Российскую команду представляют: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.

Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем.

В начале октября женская сборная России одержала победу во встрече с командой Индии в финале командного ЧМ по шахматам. Последний этап соревнований прошел в Испании.

Сборные играли в плей-офф до двух побед со стороны одной из команд. Победа в первой игре осталась за российскими спортсменками Александрой Горячкиной, Александрой Костенюк, Екатериной Лагно и Алиной Кашлинской.

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