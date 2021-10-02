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Россиянки выиграли командный чемпионат мира по шахматам

Анна Берестовая
20:24 02.10.2021
Российские шахматистки второй раз выиграли командный чемпионат мира.
Россиянки выиграли командный чемпионат мира по шахматам
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
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Женская сборная Российской Федерации одержала победу во встрече с командой Индии в финале командного ЧМ по шахматам. Последний этап соревнований прошел в городе Сиджесе в Испании.

Сборные играли в плей-офф до двух побед со стороны одной из команд. Победа в первой игре осталась за российскими спортсменками Александрой Горячкиной, Александрой Костенюк, Екатериной Лагно и Алиной Кашлинской, завершившими матч со счетом 2,5:1,5. Во втором составе Полина Шувалова, Горячкина, Костенюк и Лагно также выиграли - со счетом 3:1.

Отечественная женская сборная по шахматам второй раз выиграла чемпионат мира. В прошлый раз россиянки праздновали триумф в 2017 году, став первыми в соревнованиях в Ханты-Мансийске. 

В предшествующем мировом первенстве, проводящимся один раз в два года, команда РФ оказалась слабее китайской сборной. В этом году команда КНР участвовать в ЧМ в Испании не стала.

Ранее сообщалось, что российские шахматистки одержали верх над украинками в полуфинале первенства. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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