Россиянки выиграли командный чемпионат мира по шахматам

Женская сборная Российской Федерации одержала победу во встрече с командой Индии в финале командного ЧМ по шахматам. Последний этап соревнований прошел в городе Сиджесе в Испании.

Сборные играли в плей-офф до двух побед со стороны одной из команд. Победа в первой игре осталась за российскими спортсменками Александрой Горячкиной, Александрой Костенюк, Екатериной Лагно и Алиной Кашлинской, завершившими матч со счетом 2,5:1,5. Во втором составе Полина Шувалова, Горячкина, Костенюк и Лагно также выиграли - со счетом 3:1.

Отечественная женская сборная по шахматам второй раз выиграла чемпионат мира. В прошлый раз россиянки праздновали триумф в 2017 году, став первыми в соревнованиях в Ханты-Мансийске.

В предшествующем мировом первенстве, проводящимся один раз в два года, команда РФ оказалась слабее китайской сборной. В этом году команда КНР участвовать в ЧМ в Испании не стала.

Ранее сообщалось, что российские шахматистки одержали верх над украинками в полуфинале первенства. Встреча завершилась со счетом 3:1.