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В Пентагоне заявили о завершении миссии США в Ираке в 2021

Виктория Ивашечкина
21:41 20.11.2021
Джон Кирби заявил, что Штаты будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства.
В Пентагоне заявили о завершении миссии США в Ираке в 2021
© Фото: Maj. Charlie Dietz Planetpix Globallookpress
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во время переговоров с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что боевая миссия Штатов в арабской стране завершится до конца 2021 года.

«США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», - сказано в письменном заявлении Кирби.

Стороны также обсудили дальнейший этап военной миссии Штатов в Ираке. Кирби уточнил, что он будет сосредоточен на «консультировании, помощи и обмене разведданными» с иракскими военными, передает РИА Новости.

Встреча глав оборонных ведомств двух стран состоялась на полях ежегодной международной конференции по региональной безопасности «Манамский диалог».

Ранее глава министерства обороны США и министр обороны Украины Алексей Резников провели переговоры.

Ллойд Остин подтвердил «непоколебимую» поддержку» Украины со стороны Соединенных Штатов. Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, включая «дестабилизирующие» действия России.

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