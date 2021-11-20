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Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Ян Брацкий
21:20 20.11.2021
Космический аппарат постепенно сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.
Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
© Фото: NASA, globallookpress
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Американский космический грузовик Cygnus корпорации Northrop Grumman благополучно отстыковался от Международной космической станции (МКС). На орбите он провел три месяца. Прямая трансляция велась на официальном сайте NASA.

Процедурой руководили из Центра управления полетами, с борта станции автоматику страховал астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, пишет ТАСС.

Космический аппарат проведет в околоземном пространстве еще около месяца, после чего войдет в плотные слои атмосферы, в которых полностью сгорит вместе с загруженными в него отходами с МКС.

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