В стране и мире Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС Ян Брацкий Космический аппарат постепенно сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. © Фото: NASA, globallookpress Читайте нас на: Американский космический грузовик Cygnus корпорации Northrop Grumman благополучно отстыковался от Международной космической станции (МКС). На орбите он провел три месяца. Прямая трансляция велась на официальном сайте NASA. Процедурой руководили из Центра управления полетами, с борта станции автоматику страховал астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, пишет ТАСС. Космический аппарат проведет в околоземном пространстве еще около месяца, после чего войдет в плотные слои атмосферы, в которых полностью сгорит вместе с загруженными в него отходами с МКС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика