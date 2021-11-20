«Большой ребенок»: Аронова поделилась воспоминаниями о Гаркалине

Российская актриса Мария Аронова поделилась воспоминаниями со «Звездой» об актере Валерии Гаркалине. Напомним, артиста не стала в субботу, 20 ноября.

«Проснулась сегодня от звонка. Звонило телевидение с ужасной новостью, что умер Валера Гаркалин. Ушел с Земли большой ребенок, грандиозный артист, фантастический человек. Вчера играли спектакль «Лес», который когда-то выпускал Валерочка. Милый Валерочка, очень надеюсь, что тебе там полегче», - отметила Аронова.

Как сообщали СМИ, причиной смерти звезды кинофильма «Ширли-мырли» стала полиорганная недостаточность. Актер был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке еще в начале октября с диагнозом COVID-19.

На фоне коронавируса у 67-летнего актера развился пневматоракс, а потом один за другим начали отказывать внутренние органы.

Ранее сообщалось, что прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, где он преподавал более 20 лет.