Глава минобороны Украины рассказал о решении вопроса о вступлении страны в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО», - приводит его слова «РБК-Украина».

Резников отметил, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран альянса. Для Киева это вопрос развития демократии и экономики.

«Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято», - заявил министр.

Несколько дней назад глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран Североатлантического альянса нет единого мнения относительно вопроса вступления Украины в его состав. Киев не стал членом НАТО, однако страны усилили партнерство и стали работать теснее.