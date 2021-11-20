Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава минобороны Украины рассказал о решении вопроса о вступлении страны в НАТО

Иван Линдеманн
01:09 20.11.2021
Алексей Резников отметил, что для Киева это вопрос развития демократии и экономики.
Глава минобороны Украины рассказал о решении вопроса о вступлении страны в НАТО
© Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform globallookpress
Читайте нас на:

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО», - приводит его слова «РБК-Украина».

Резников отметил, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран альянса. Для Киева это вопрос развития демократии и экономики.

«Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято», - заявил министр.

Несколько дней назад глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран Североатлантического альянса нет единого мнения относительно вопроса вступления Украины в его состав. Киев не стал членом НАТО, однако страны усилили партнерство и стали работать теснее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:48 В стране и мире
«Осеннее вмешательство»: в МИД РФ оценили инициативу конгрессменов США о Путине
20:11 В стране и мире
Видео
Пять тысяч «квадратов» огня: опубликовано видео пожара на предприятии в Ульяновске
22:19 В стране и мире
Видео
Бесконечный кризис: почему Украина продолжает переживать политический шторм
20:13 В стране и мире
Путин и Мирзиеев выступили с заявлением по поводу информационных технологий
13:50 В стране и мире
Видео
Редкое лунное затмение попало на видео
Популярное
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
Видео
Опубликовано видео с места пожара в доме Марины Хлебниковой
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.