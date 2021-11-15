Столтенберг признал отсутствие консенсуса по вопросу об Украине в НАТО

У стран НАТО нет единого мнения относительно вопроса вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек объединения Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Украина не стала членом Альянса, однако страны НАТО усилили партнерство и стали работать теснее. Усилия также направлены на борьбу с коррупцией. Однако до консенсуса еще далеко.

«Тридцать союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», - цитирует РИА Новости заявление генсека, сделанное эфире телеканала HBO.

Столтенберг также рассказал о своих впечатлениях после недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам генсека, украинский лидер хочет «нечто большего», чем просто поддержка со стороны Альянса.