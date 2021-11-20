Замминистра обороны Панков наградил победителей финального этапа «Командирских стартов»

Самыми спортивными командирами в российской армии признали десантников.

Команда ВДВ стала победителем седьмого всеармейского конкурса, в котором традиционно соревнуются офицеры со всей страны. Сегодня в Москве подвели итоги финального этапа «Командирских стартов».

Борьба шла в пяти дисциплинах - бег, плавание, стрельба, гимнастика и легкоатлетическая эстафета. Со вторым, после десантников, результатом турнир завершила команда Западного военного округа (ЗВО), третье место - у сборной ВКС. Награды вручил статс-секретарь, замминистра обороны России Николай Панков Он поделился своими впечатлениями от соревнований.

«Я восхищался молодыми офицерами, командирами рот. Еще больше восхищался командирами полков, дивизий, за плечами которых многие годы службы, и тем не менее они сохраняют хорошую спортивную форму», - рассказал Панков.

В среду, 17 ноября, в Москве стартовал финальный этап Всеармейских соревнований на Кубок министра обороны. В рамках состязания впервые за победу в «Командирских стартах» поборолись женщины-военнослужащие.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 10 команд. Это почти полторы сотни офицеров из разных военных округов.

Состязания прошли в четырех возрастных группах и в пяти дисциплинах: бег, плавание, стрельба, гимнастика и легкоатлетическая эстафета.

Инициатором проведения «Командирских стартов» стал министр обороны Сергей Шойгу. Он поставил задачу возродить всеармейские соревнования, которые были распространены во времена Советской Армии.