В Москве стартовал финальный этап Всеармейских соревнований «Командирские старты»

В Москве стартовал финальный этап Всеармейских соревнований на Кубок министра обороны. В рамках состязания впервые за победу в «Командирских стартах» поборются женщины-военнослужащие.

Всего в спортивном мероприятии принимают участие 10 команд. Это почти полторы сотни офицеров из разных военных округов. Состязания пройдут в четырех возрастных группах и в пяти дисциплинах: бег, плавание, стрельба, гимнастика и легкоатлетическая эстафета.

Все участники - это уже победители в аналогичных соревнованиях, которые проводили в округах и разных видах войск в течение года.

«Все войска участвуют, наращивают свой физический потенциал, получают надбавки - это тоже немаловажный фактор. И вот сегодня вы вышли на финишную прямую... Сегодня, завтра, послезавтра вы покажете свое мастерство», - сказал присутствовавший на мероприятии заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Инициатором проведения «Командирских стартов» стал министр обороны Сергей Шойгу. Он поставил задачу возродить всеармейские соревнования, которые были распространены во времена Советской Армии.