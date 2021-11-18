Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от коронавируса

Иван Линдеманн
00:05 18.11.2021
В ведомстве напомнили, что на данный момент ни в одной стране мира не выдают документ об иммунном статусе, основываясь на уровне антител.
В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса от коронавируса
© Фото: pexels
Читайте нас на:

Уровень тел, который можно считать достаточным для защиты от COVID-19, до сих пор является предметом научных дискуссий по всему миру. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что на данный момент ни в одной стране мира не выдают документ об иммунном статусе, основываясь на уровне антител. Везде такой документ можно получить только после вакцинации либо после перенесенного заболевания с подтверждением диагноза. Это и является показателем иммунного статуса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в правительстве России обсуждают вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител. Попова отметила, что такая задача стоит, и сейчас обсуждается наиболее оптимальный вариант ее решения.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 начали разработку инициативы об обязательной проверке QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. По словам депутата Федота Тумусова, предложение является вынужденной мерой на фоне роста заболеваемости COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.