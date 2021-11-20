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«Был востребован и талантлив»: актер Баринов поделился воспоминаниями о Гаркалине

Виктория Ивашечкина
17:20 20.11.2021
Знаменитый артист умер в субботу, 20 ноября, в возрасте 67 лет.
«Был востребован и талантлив»: актер Баринов поделился воспоминаниями о Гаркалине
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, globallookpress
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Советский и российский актер Валерий Баринов поделился со «Звездой» воспоминаниями о Валерии Гаркалине. По словам артиста, Гаркалин ушел из жизни в самом расцвете актерских сил и был в прекрасной форме.

«Светлая память великому артисту, он им действительно был. Был талантлив, востребован. Был светлым, доброжелательным человеком. Это редкое сочетание. Не помню, чтобы он как-то капризничал, вредничал, как другие артисты. Каждая встреча с ним доставляла удовольствие. Это потеря очень близкого человека не только для его друзей, но и вообще для всех», - отметил Баринов.

По его словам, Гаркалин был почти что членом каждой семьи. К нему быстро привыкали, его всегда ждали.

«Уход его воспринимают, как смерть близкого родственника. Ушел он в расцвете сил, был в прекрасной актерской форме», - заключил актер.

Валерий Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».

Народный артист России Валерий Гаркалин ушел из жизни в возрасте 67 лет утром в субботу, 20 ноября.

Как сообщали СМИ, причиной смерти звезды кинофильма «Ширли-мырли» стала полиорганная недостаточность. Актер был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в начале октября с диагнозом COVID-19. 

Ранее сообщалось, что прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, где артист преподавал более 20 лет.

прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, где артист преподавал более 20 лет

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