Миротворцы РФ обеспечили безопасное движение по Лачинскому коридору в Карабахе

Триста километров вдоль линии разграничения прошли российские миротворцы на этой неделе в ходе контроля за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Наши военнослужащие на бронетехнике патрулируют дороги и населенные пункты - в частности, побывали в Аскеранском районе, где пообщались с местными жителями. Также они сопроводили около 15-ти автомобильных колонн через Лачинский коридор.

На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.