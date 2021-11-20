Миротворцы РФ за неделю сопроводили 15 автоколонн в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента за неделю обеспечили безопасное сопровождение 15 автомобильных колон через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и провели патрулирование около 300 километров дорог и населенных пунктов вдоль линии разграничения сторон на бронетехнике в Нагорном Карабахе.

В ходе патрулирования и сопровождения автомобильных колон проводится демонстрация присутствия российского миротворческого контингента с контролем соблюдения режима прекращения огня и недопущения провокационных действий с обеих сторон на линии разграничения.

«Сегодня мы проводим мониторинг в Аскеранском районе вдоль линии разграничения сторон, ведём контроль обстановкой в рамках обеспечения безопасности. В населенных пунктах совершаем остановки, общаемся с местными жителями на предмет нарушения мирного соглашения», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Константин Кулюкин.

На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.