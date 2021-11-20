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Врач назвал необычное последствии COVID-19

Ян Брацкий
16:32 20.11.2021
По мнению иммунолога Николая Крючкова, это вызвано поражением слуховых нервов и микротромбозом сосудов.
Врач назвал необычное последствии COVID-19
© Фото: Liza Summer, Pexels
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Переболевшие новой коронавирусной инфекцией могут страдать от шума в ушах. Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что это происходит по двум причинам.

«При шуме в ушах возможны два момента. Первый - это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение головного мозга», - приводит Ura.ru слова эксперта.

Диссеминированное поражение предполагает образование тромбов в сочетании с несвертываемостью крови, уточнил врач. Микротромбоз и системное воспаление, характерные при COVID-19, приводят к поражению различных участков мозга, добавил иммунолог. Подобные симптомы не являются критическими, успокоил россиян Крючков. От шума в ушах помогут избавиться правильно подобранные медикаменты и медитация.

Переболевшим коронавирусом также стоит обратить более пристальное внимание на свой рацион, в который необходимо включить белковую пищу. Об этом ранее рассказал врач-терапевт-инфекционист Фаллахи Нуржахан.

Он рекомендовал полноценное питание - до 5-6 раз в сутки, но небольшими порциями. Подойдут блюда из курицы, индейки, говядины, творог, яйца, морская рыба, орехи и любые кисломолочные продукты.

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