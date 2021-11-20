Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказала, как справиться с «качелями» атмосферного давления

Виктория Ивашечкина
15:55 20.11.2021
По словам специалиста, необходимо помнить и о физической активности, а также прогулках на свежем воздухе.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: George Milton, Pexels
Читайте нас на:

Терапевт Анна Белоусова рассказала «Звезде» о том, как метеозависимому человеку пережить «качели» атмосферного давления. По словам специалиста, важно соблюдать баланс между приемами препаратов и физической активностью.

«Обезопасить себя, естественно, надо. Качели с погодой люди почувствовали уже дня три назад. Если человек знает, что он нормотоник, то на качелях атмосферного давления он начинает себя плохо чувствовать, его тянет в сон. Здесь действительно может помочь кофе. Желательно, чтобы кофе был молотый и хорошо сваренный. Только тогда от кофе есть толк. У большинства людей в такую погоду будет понижаться давление», - подчеркнула врач.

Она напомнила, что у гипертоников в такую погоду, наоборот, артериальное давление повышается. Таким людям не рекомендуется пить кофе в больших объемах.

«Берется баночка с кофе, которого только что или недавно смололи. Баночка открывается и ставится у кровати. Если человеку кофе нельзя выпить, то можно его понюхать. С этой баночкой можно ходить по квартире, нюхая кофе. Это придаст бодрости», - рассказала терапевт.

Она также напомнила, что в каждой аптеке есть такие препараты, как элеутероккок, женьшень, родиола розовая. Все это можно принимать, находясь на «качелях» атмосферного давления.

«Это можно пить в течение зимы. Препараты поддерживают иммунную систему. Не забывать про витамины. В такие дни также можно добавить дополнительную дозу аскорбинки. Физическую активность на свежем воздухе никто не отменяет», - заключила Белоусова.

В субботу¸20 ноября, атмосферное давление в Москве опустилось до крайне низких значений и побило рекорд 2008 года, 721,1. (тогда показатели опустились до 722 миллиметра ртутного столба (962,3 гПа)).

При этом, отмечают специалисты, уже завтра атмосферное давление в городе достигнет значений 734 миллиметра ртутного столба.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.