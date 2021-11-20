Врач рассказала, как справиться с «качелями» атмосферного давления

Терапевт Анна Белоусова рассказала «Звезде» о том, как метеозависимому человеку пережить «качели» атмосферного давления. По словам специалиста, важно соблюдать баланс между приемами препаратов и физической активностью.

«Обезопасить себя, естественно, надо. Качели с погодой люди почувствовали уже дня три назад. Если человек знает, что он нормотоник, то на качелях атмосферного давления он начинает себя плохо чувствовать, его тянет в сон. Здесь действительно может помочь кофе. Желательно, чтобы кофе был молотый и хорошо сваренный. Только тогда от кофе есть толк. У большинства людей в такую погоду будет понижаться давление», - подчеркнула врач.

Она напомнила, что у гипертоников в такую погоду, наоборот, артериальное давление повышается. Таким людям не рекомендуется пить кофе в больших объемах.

«Берется баночка с кофе, которого только что или недавно смололи. Баночка открывается и ставится у кровати. Если человеку кофе нельзя выпить, то можно его понюхать. С этой баночкой можно ходить по квартире, нюхая кофе. Это придаст бодрости», - рассказала терапевт.

Она также напомнила, что в каждой аптеке есть такие препараты, как элеутероккок, женьшень, родиола розовая. Все это можно принимать, находясь на «качелях» атмосферного давления.

«Это можно пить в течение зимы. Препараты поддерживают иммунную систему. Не забывать про витамины. В такие дни также можно добавить дополнительную дозу аскорбинки. Физическую активность на свежем воздухе никто не отменяет», - заключила Белоусова.

В субботу¸20 ноября, атмосферное давление в Москве опустилось до крайне низких значений и побило рекорд 2008 года, 721,1. (тогда показатели опустились до 722 миллиметра ртутного столба (962,3 гПа)).

При этом, отмечают специалисты, уже завтра атмосферное давление в городе достигнет значений 734 миллиметра ртутного столба.