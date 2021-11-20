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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 2008 года

Роман Захаров
14:22 20.11.2021
По данным метеорологов, в ближайшее время в столицу придет холодный воздух, из-за чего давление будет расти.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Атмосферное давление в Москве опустилось до крайне низких значений и побило рекорд 2008 года (тогда показатели опустились до 722 миллиметра ртутного столба (962,3 гПа)). Об этом в беседе со «Звездой» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Да, это действительно так. У нас очень низкое давление. Это рекорд сегодняшнего дня. Не рекорд всего месяца, но рекорд сегодняшнего дня. Рекорд, вообще, принадлежит 11 часам. В 11 часов давление было 721,1. То есть это самое низкое, и потом оно начало расти. Цифры рекорда это 721,1», - объяснила специалист.

Дальше, по ее словам, атмосферное давление в столице будет расти. Это связано с тем, что на город надвигаются холодные воздушные массы. Также метеоролог предупредила москвичей о предстоящем усилении ветра.

«В продолжение дня нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление продолжит расти, но довольно интенсивно, особенно в вечерние часы. Потому что к нам будет продвигаться более холодный воздух. И за счет градиентов атмосферного давления у нас порывы ветра к вечеру могут достигать 13-18 метров в секунду. И постепенно фаза мокрого снега перейдет к просто снегу. Но значительных осадков сегодня не ожидаем. Из категории - небольшой снег, небольшие осадки», - поделилась информацией эксперт.

Татьяна Позднякова также сообщила, что уже завтра атомсферное давление в городе достигнет значений 734 миллиметра ртутного столба.

«Давление будет расти. В начале оно повышалось на 0,6 за час. Оно продолжит расти. Может с такой же интенсивностью, может меньше. Но оно будет расти и мы ожидаем, что уже завтра будет 734. Как я и сказала, за сутки - больше чем на 10 миллиметров. Это довольно много. И потом рост  давления продолжится, потому что постепенно власть над погодой перейдет от циклона к антициклону. Погода будет преимущественно без осадков, менее влажная. Хотя местами еще будет идти небольшой снежок», - резюмировала метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» рассказал, что  жителей европейской части России ждет тотальная непогода в ближайшие дни. Ученый, в том числе, предупредил о падении атмосферного давления, однако высказал мнение, что гораздо сильнее, чем давление, на россиянах скажется повышенная облачность, которая приведет к дождю и мокрому снегу.

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