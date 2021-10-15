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В Москве задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров

Кира Карон
12:28 15.10.2021
За свои услуги фигуранты требовали плату в размере от 7,5 до 12 тысяч рублей.
© Видео: МВД РФ © Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости
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В Москве сотрудниками МВД России пресечена серия мошенничеств в отношении пожилых граждан. Были задержаны пятеро подозреваемых, которые приехали в столицу из других регионов России и государств ближнего зарубежья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, по версии следствия, уже не первый месяц работали в составе организованной группы. Они представлялись сотрудниками государственных и муниципальных организаций, и проникали в квартиры московских пенсионеров. Чтобы зайти в квартиру злоумышленники говорили пенсионерам о необходимости прочистки вентиляционных каналов.

На данный момент подозреваемые задержаны, в ходе обысков обнаружены и изъяты электронные носители информации с клиентскими базами, компьютерная техника, печати и иные документы, имеющие доказательственное значение.

Ранее в Салехарде полицейский пытался спасти пенсионерку от ловушки телефонных мошенников, однако она не поверила ему, после чего перевела денежные средства на счет злоумышленников.

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