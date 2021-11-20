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«Сложная жизнь»: актер Герчаков о творческом пути Гаркалина

Майя Мусиенко
13:19 20.11.2021
До популярности артист работал в провинциальном театре кукол.
«Сложная жизнь»: актер Герчаков о творческом пути Гаркалина
© Фото: Irena Niko, RussianLook, globallookpress
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Жизнь народного артиста России Валерия Гаркалина была довольно непростой, а его путь к успеху достаточно длинным. Об этом «Звезде» рассказал коллега актера по известной кинокартине «Ширли-мырли» и его хороший друг Евгений Герчаков.

По его словам, Гаркалин был необыкновенно талантливым человеком, однако, взлет его карьеры произошел только после выхода фильма Владимира Меньшова.

«Он был артистом театра кукол. Он и за ширмой был и так далее. И работал на периферии в каком-то кукольном театре, и потом он как-то очень медленно попал в Москву, потом попал в кино. Сложная жизнь. Я не могу сказать, что все у него прям радужно было», – рассказал Герчаков.

Актеры познакомились на съемках и с тех пор поддерживали дружеские отношения. Неделю назад Герчаков созванивался с дочерью Гаркалина Никой. Тогда актер уже находился в реанимации в тяжелом состоянии.

«Они же вдвоем в принципе жили. Для нее отец был всем», – отметил актер.

От дочери артиста друг узнал, что состояние Гаркалина не было стабильным. Ему периодами становилось то лучше, то хуже.

Новость о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина пришла этим утром. По данным СМИ он  скончался от полиорганной недостаточности в московской городской клинической больнице в Коммунарке. Туда актера госпитализировали в начале октября с коронавирусом. Утверждалось, что в последнее время он был подключен к аппарату ЭКМО.

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